La ineficiencia de Ramos, culpa de “herencia maldita”

La aparente deficiencia en los resultados que ha obtenido el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Emmanuel Ramos Hernández, según la propia evaluación del gabinete estatal, son producto de años de indiferencia de la “herencia maldita”, pues la falta de protección al medio ambiente viene desde de los tiempos de los exgobernadores Marcelo de los Santos y Horacio Sánchez, aseguró el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Eloy Franklin.

“Esta dependencia ha sido abandonada y ha sido omisa por muchos años en los asuntos que hoy repercuten en San Luis Potosí, que no quisieron entrarle en su inicio y hoy Emmanuel también tiene que cargar con una herencia maldita de cuando fueron omisos, no quisieron ver, se hicieron a un lado, no quisieron entrarle a muchos de los temas, como la verificación del aire que no tiene que ver con el último año de trabajo de Emmanuel sino de años y años de dejar a un lado un tema que la gente reclamaba”, afirmó.

Abundó que, desde aquel entonces Marcelo de los Santos no quería entrarle a ninguno de los temas y ni siquiera Horacio Sánchez Unzueta y el encargado en turno tampoco, “hoy me parece injusto que todo eso vaya dirigido a Emmanuel que hace su mejor esfuerzo para presentarle a la gente un trabajo responsable”.

El legislador expuso que en más de un año de gobierno Emmanuel Ramos, siempre ha respondido de forma positiva a los llamados del Congreso del Estado para trabajar en la nueva Ley Ambiental, por lo que tiene disposición de trabajar para la protección del aire y el agua en el estado.

Aseguró que, el principal tema no es echarle la culpa a la herencia maldita, “pero sí perdió San Luis Potosí y el medio ambiente no está fuera de esta área porque fueron 23 años sin modificación de la ley ambiental”.