La Jucopo desata rebatinga morenista

Morena se encuentra en un proceso de definición interna en el Congreso del Estado en torno a la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órgano responsable de conducir la agenda legislativa. La discusión ha puesto sobre la mesa posturas distintas dentro de la bancada respecto a quién debe encabezar este espacio clave de decisión.

El diputado Emilio Rosas Montiel sostuvo que el tema debe darse por concluido y afirmó que Roberto García Castillo debe mantenerse como coordinador parlamentario y asumir la presidencia de la Jucopo, al ser el legislador más votado.

En contraste, la diputada Gabriela López Torres reconoció el liderazgo de su compañero, pero señaló que aún existe un debate pendiente sobre la participación de las mujeres en los espacios de mayor poder dentro del Congreso.

Rosas Montiel explicó que la designación de García Castillo obedece a un criterio definido por la dirigencia estatal de Morena, mismo que fue ratificado al inicio del segundo año legislativo. Bajo ese argumento, consideró que no existe margen para una nueva discusión interna y señaló que insistir en el tema desvía la atención de los problemas sociales y políticos que enfrenta la entidad.

Por su parte, López Torres reconoció que hay un interés legítimo de las mujeres por presidir la Jucopo, al subrayar que este órgano nunca ha sido encabezado por una diputada. Aunque afirmó que su postura es institucional y que respaldará las decisiones que tome la dirigencia estatal, dejó en claro que el debate sobre el acceso de las mujeres a cargos estratégicos no debe quedarse únicamente en el discurso.