La persistencia de un personaje (VIDEO)

ObServando”, primer libro de Isaac Silva es un libro que se resiste a convertirse en novela corta. Pareciera que prefiere mantenerse en su actual estado de compilación de cuentos con un mismo personaje como protagonista.

Su autor platicó con Pulso sobre el proceso de construcción de esta obra que se presenta en estos días en diferentes foros





El Observador

“Más que contarte la historia del libro, que eso sería otra cosa, el libro va de una persona que es creativa, que se la pasa produciendo cosas”, señala Isaac de entrada.

Dice que su personaje estudió Comunicación, aunque no esta tan seguro de ello.

La creatividad fluye en su cabeza y aún con un libro terminado, Servando, su personaje, sigue fluyendo en la mente del escritor.

“Bueno no sé bien si estudió comunicación, es una de las cosas que no he especificado en el libro. Él se dedica a hacer asuntos de video y de fotografía.

Cada vez hace más buenos trabajos y es aplaudido y se gana el respeto todo el tiempo, y la gente que se encuentra le dice ‘oye que buen trabajo me hiciste’, o recibe sorpresas de gente en la que participó en sus fiestas”.

Asegura que Servando es feliz con eso, haciendo su trabajo.

Isaac explica que su personaje, así como hace foto y video es bastante observador. “Independientemente del objetivo que tiene en su cámara, también está viendo hacia otros lados, tratando de encontrar a esa persona a quién reflejarle todas sus emociones”.

Explica el autor que su personaje es una persona seria, un poquito callada, y que está buscando. “Ve a su alrededor y dice, pues sí, todos son felices, todos se están divirtiendo, todos sonríen y se abrazan, pero yo no sonrío porque no tengo a quién reflejarle mis emociones”.

Reflexiona Isaac, “dirían algunos pues que sonría para él mismo, pero todo mundo nos encontramos con esa necesidad gregaria del hombre”.

Considera el autor que esta característica de su personaje es por la que cualquier persona se puede identificar con lo que expresa Servando y por ello su libro se titula “ObServando”.





Nace Servando

Isaac explica que su libro se trata de algunos cuentos que se hicieron sobre la marcha. “Se me ocurrió un diálogo que era más como medio melodramático, eran puros diálogos y de ahí seguí escribiendo y de repente dije, como que el personaje se parece a Servando, éste es Servando”.

Me enfoque más y más a Servando y me enfoqué más en idear bien los textos, en lo que fuera la novela corta, que no lo es definitivamente. Es una colección de cuentos, agrega el escritor.

“Me decían, ‘¿por qué no lo conviertes en una novela corta?’, de pronto lo pensé, pero no lo hice no tanto por flojera. Podría enlazar una historia con la otra, pero tendría que tener una correcta ilación todo el tiempo y todo lo que tenemos en este momento es un montón de historias sobre el mismo personaje, en distintos momentos”, explica.

Isaac considera que su libro es entretenido, aunque tiene su dosis de tristeza y melancolía. “Maneja emociones humanas que todo mundo se puede identificar con ellas. Por esa razón de pronto terminas identificando con Servando, por una razón o por otra. Por un detallito, terminas identificando con el entorno que describe”, señala.





La edición

Isaac Silva señala que cuando lo tenía terminado, decidió lanzarlo. “Para mi es emocionante porque es mi primer libro y es como tener mi primera creatura, mi pequeño y hermoso librito. Lo tengo metido en la mochila porque le da frío, pero es muy bonito”.

Ya en la imprenta, cuando me hicieron llegar el demo, es muy agradable como lo abres y das vuelta hojas tras hojas y dices, ¡ah caray!, todo esto yo lo escribí. Y te acuerdas de partes que piensas que no habías escrito.

“Se regresa todo lo que tu sueltas de esa manera y agradezco a todos quienes me decían escríbelo, publícalo, mándalo imprimir y así lo hice”, relata emocionado.

Señala el autor que lo quiso sacar con una editorial, pero en una editorial, es raro que te lo publiquen. Me dije, mejor primero me publicó yo.

“Decidí hacerlo de manera independiente, presentarlo así, sin ningún otro afán. Primero compartir con los amigos que tienes, con la gente que te rodea, con quienes acudieron”, recuerda.

Isaac nos informa que hace poquito fue la presentación “y agradezco a todos los que fueron, fue muy satisfactorio, muy bueno viendo miles de caras que yo las conozco, que regresen y estén conmigo, acompañándome en la presentación y en la producción de este libro que para mí es algo bueno y satisfactorio”.

Señala que todo lo sustentó él mismo. “Eso de ser ahorrativo tiene su lado bueno. Dije no tengo tanta deuda, vamos ahorita. Me motivaron, me dijeron: ¡ya! Si dices que lo vas a sacar, ¿por qué no te lo publicas tú?”

Dijo que encontró una buena promoción de una imprenta, “y dije ¡va!, aquí está y mandé el libro y ya está”.

Pulso le pregunta si con la publicación de ObServando se cierra el ciclo de Servando o habrá más aventuras que narrar.

—Es factible, todavía tengo algunos textos los cuales podrían ser una continuación de lo que le pasa a Servando, si le está yendo bien, si le está yendo mal. Independiente de cómo le va en esta obra. Puede dar muchas más cosas, simplemente lo dejé cerrar en estas cien páginas que tiene el texto.





Señala el autor que su libro es de lectura ágil, aunque no simple. Es un libro que lo puedes leer tranquilamente en tu casa y pues pasas un buen rato, como siempre con una buena lectura.

— ¿Reconoces alguna influencia?, se le plantea.

— No lo he leído todo, pero coincido con el pensamiento de Nietzche. Este muchachito (Servando) está solo.





Explica que el libro está lleno de experiencias personales, “piensas en el autor” al leerlo. “A mi como autor del libro, a mi personaje le quise dar una idea de que le gusta el jazz, que le gusta Charles Mingus, que le gusta una banda británica que se llama Radiohead, que le gustan otros contextos musicales, que está rodeando todo el tiempo de su música. De pronto está sólo, le da frío, entonces se tapa con sus audífonos”.

Insiste en que la publicación de “ObServando” es para él, un gusto y es un triunfo personal.

El libro se presentó el pasado jueves y en la casa del poeta Ramón López Velarde también se presentará el día 29 de octubre a las 6 de la tarde.

Lo acompañará el escritor Armando Adame, con quien nació el libro en su taller literario.

“Terminamos esto hace tiempo, previo a la pandemia y ahí había quedado y de repente pensé: no lo voy a dejar ahí guardado en pdf en mi computadora, hay que darle vida, hay que sacar a dar la vuelta a mi creatura y así fue como me decidí a hacer esto”.

Señala Isaac que hay una pequeñísima reseña de Norberto de la Torre en la contraportada de su libro. “Puede que sea factible que lo pueda presentar en la Casa de la Cultura del Barrio de San Miguelito y en algunos otros puntos”.

Señala que si todo sale bien, espera que se pueda presentar el año que viene en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de donde es exalumno y ahora profesor.

El libro se puede adquirir directamente con el autor en su perfil de Facebook: isaaccontrerassilva o en el correo electrónico isaacontrerasilv@hotmail.com.

“El chiste es compartir en los contextos en donde es adecuado leer y que suene, que mi niño corra por todos lados”, concluye.