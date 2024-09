La política contamina todo lo que toca: FCN

Una elección popular de funcionarios judiciales tiene por sí misma vicios radicales fundamentales, porque los magistrados no se parecen en nada a la función que cumplen los diputados o los senadores y la política corrompe y mancha. Todo lo que toca lo infecta, advirtió por parte del Frente Cívico Nacional, Rafael Hernández Covarrubias

Advirtió que una elección popular tiene radicalmente por sí, vicios fundamentales.

Agregó que un juez o un magistrado no lleva en el ejercicio de sus funciones el representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, sino que lleva el suyo propio. Simplemente se le elige como persona en la cual se cree que reúne ciertos requisitos indispensables para llenar una función social.

Él tiene que obrar en su función precisa, obrar quizá hasta contra de la opinión de los electores.

Dijo que si un magistrado electo popularmente siente que mañana rugen las multitudes y le piden sentencia en un sentido, el magistrado está en la obligación de desoír a las multitudes y de ir contra la opinión de los que lo eligieron.

Así, el diputado no debe ir en contra de la opinión, es la opinión del pueblo mismo, viene a expresar la opinión del pueblo y el magistrado no, es la voz de su conciencia y la voz de la ley.

Dijo que por este motivo, la esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representan-

te político.

“La política mancha, corrompe y rebaja; todo lo que toca es un vaho mefítico que infesta por donde ha pasado; la justicia debe estar como en un capelo de cristal y ejercer sus funciones en una altura que sea intocable para las multitudes”.