La próxima semana vacunarán a personas de 18 años y más en la capital, Soledad, Valles, Matehuala y Rioverde

La próxima semana iniciará la vacunación para personas mayores de 18 años a 30 años y rezagados en la capital potosina Soledad, confirmaron este día el gobierno estatal y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se hizo un llamado especial a las mujeres embarazadas para que se vacunen, a fin de evitar complicaciones en caso de exponerse al covid.

Además se vacunará en Matehuala, Valles y Rioverde a ese mismo grupo de edad, con las primeras dosis.

El IMSS pidió a los jóvenes extremar precauciones para evitar contagios y sobre todo, no realizar fiestas. "No se reúnan, yo sé que como jóvenes les gusta convivir con sus amigos pero sean conscientes y aunque tengan una primera dosis, no se confíen".

La vacuna que se aplicará a ese sector de la población será AstraZeneca.