La UASLP investiga presunta discriminación por discapacidad en FCSyH

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a cargo de Olivia Salazar Flores, informó que recibió la denuncia de una estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y abrió una carpeta de investigación para garantizar sus derechos.

Explicó que ya se sostuvo un diálogo con la docente involucrada en presunto hostigamiento, se recabó la información de ambas partes y dijo que actualmente la Defensoría se encuentra en la etapa de esclarecimiento de los hechos para determinar la resolución correspondiente.

Además, dicha Facultad implementó medidas para evitar la interacción entre la alumna y la docente durante el proceso.

La queja se originó a partir de un incidente ocurrido durante un simposio académico, en el que la alumna involucrada denunció haber sido agredida física y verbalmente por la una postdoctorante.

La estudiante aseguró que la docente cuestionó el trabajo de su equipo y bloqueó los fierros de su silla de ruedas para impedirle avanzar, pese a sus solicitudes de dejarla pasar, lo que, de acuerdo con la alumna, constituyó una agresión vinculada a su vulnerabilidad como persona con discapacidad.

Respecto a otros alumnos presentes durante el evento, la Defensoría aclaró que no se han recibido quejas adicionales, aunque se entrevista a quienes participaron para corroborar los hechos y determinar su alcance.

Asimismo, Salazar Flores señaló que hasta el momento no se han reportado otros casos similares con la docente implicada, pero se da seguimiento a posibles actos de discriminación por discapacidad.