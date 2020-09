La verdadera cifra Egoteca legislativa

Desde hace tiempo, el dato sobre el número total de muertes ocurridas en el país no era fácil de conseguir. La explicación informal era que hacerlo público evidenciaría la baja contabilidad de muertes confirmadas oficialmente como consecuencia del COVID-19.

El reporte federal del que se da cuenta en esta edición se acerca a esa respuesta, y los resultados son espeluznantes. En todo el país, hasta el 31 de agosto, había 122 mil 765 muertes no previstas. Es decir, entre 40 mil y 50 mil fallecimientos más que los reconocidos oficialmente como causados por el COVID. Desde luego, no todas pueden ser atribuidas al coronavirus, pero es muy probable que así sea.

En San Luis Potosí, los números apuntan que, hasta el 31 de agosto, había ocho mil 84 actas de defunción en el estado, un exceso de dos mil 648 con respecto a la cifra esperada.

Para esa misma fecha, las estadísticas oficiales reconocían mil 326 muertes por COVID.

Eso deja seis mil 758 muertes por otras causas. ¿Cuántas de ellas fueron en realidad causadas por la pandemia? ¿Qué proporción de los fallecimientos no previstos corresponden a esta causa?

La respuesta precisa a estos señalamientos no puede hallarse en estas cifras, aún, pero dan una idea de que el número de muertes por COVID-19 seguramente será mayor.

De acuerdo a la Secretaría de Finanzas, el aumento de los pasivos estatales reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no representan un alza de la deuda, sino un ajuste debido a que en 2019 no estaba vigente una normatividad que obliga al registro de deuda que no esté respaldada por participaciones federales.

Al aplicar este año dicha norma, de acuerdo a la explicación de la dependencia estatal, es por eso que en sus reportes se refleja un alza en el monto de la deuda.

También menciona la contratación de un crédito quirografario de 350 millones de pesos este año, pero asegura que ya fue pagado y que está en proceso de reporte a la dependencia federal.

Los señalamientos están relacionados con la deuda pública nominal, pero no hace ninguna alusión a las deudas de corto plazo, en las que también hubo reporte de aumento.

Con 75 páginas, el segundo informe de labores de esta Legislatura podría ser considerado demasiado extenso. Pero si se considera que 14 de esas páginas son dedicadas a una galería fotográfica de los diputados, entonces sí se puede considerar un exceso.

Puede ser que los legisladores quisieron agregar un trofeo más a la egoteca o que consideren que les será útil para las próximas campañas electorales. O podrían ser ambas cosas.

¡HASTA MAÑANA!