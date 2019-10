Ladrilleros de Santa María denuncian cobros de cuotas

Productores ladrilleros de Santa María del Río denunciaron la problemática que enfrentan con autoridades de ese municipio, a las que acusan de hostigamiento y de exigir cuotas ilegales para dejarlos trabajar y circular con sus vehículos, por lo que acudieron al Congreso a buscar la intermediación de los diputados.

La legisladora Laura Patricia Silva Celis, quien atendió a los quejosos junto con su colega Héctor Mauricio Ramírez Konishi, dijo que son cerca de 100 personas las que se dedican desde hace más de 30 años a la producción y venta de ladrillo en Santa María del Río, incluso cuentan con un espacio para vender sus productos, pero que a últimas fechas enfrentan el hostigamiento del presidente municipal y del director de Seguridad Pública Municipal, quienes les impiden circular con sus unidades.

"Las personas que están aquí representan a un grupo mayor de esa zona del estado y lo que me refieren es el hostigamiento constante por parte de la Presidencia y de la Policía Municipal de Santa María del Río. Ellos no están trabajando en la vía pública, sino que tienen un espacio rentado para poder vender su producto y resulta que no les permiten circular, es una violación al derecho que tenemos todos los mexicanos al libre tránsito. No les permiten circular por las calles y les quieren cobrar 3 mil 700 pesos mensuales por circular, eso no es posible; eso no está estipulado y es una arbitrariedad, es absurdo".

Además, los quejosos denunciaron que también dos personas de su grupo fueron retenidas en la cárcel ilegalmente durante dos horas y se les cobró, a uno, 25 mil pesos y, a otro, 40 mil pesos por dejarlos salir. Presuntamente, "por irregularidades en sus vehículos".

"Son situaciones de abuso de autoridad, evidentemente. Son situaciones de hostigamiento, de una falta total de ética en el ejercicio público de las funciones; ya hablamos también con el diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi representante de esta zona, y estamos buscando establecer contacto con el presidente municipal, para que respondan de manera clara y concreta", añadió.