Lamentable, que funcionarios pretendan atentar contra la libertad de expresión: Coparmex

Es lamentable que se atente contra cualquier forma de libertad de expresión especialmente hacia medios de comunicación, ello por el gran papel y corresponsabilidad que el periodismo tiene para con la sociedad, consideró Julio César Galindo Pérez presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Tras los casos donde ex funcionarios públicos promovieron demandas por presunto daño moral en contra de los Diario Pulso y San Luis Hoy y que finalmente fueron resueltos a favor de los diarios, Galindo Pérez consideró lamentable la situación porque se comprueba el intento de acallar la libertad de expresión, a que no se informe a los potosinos y no se conozca la verdad en actos de corrupción y falta de transparencia.

En Coparmex, dijo, se congratulan de que las resoluciones judiciales sean siempre a favor de la libertad de expresión, "es imperante y necesario que los ejercicios de denuncia, investigación y de señalamientos con pruebas fehacientes de actos de corrupción o falta de trasparencia sean respetados porque además es un deber del periodismo el denunciarlos".

Finalmente dijo que se debe respetar el marco y el estado de derecho, se deben tener las garantías en el ejercicio periodístico. "Legislaciones ya hay las suficientes como la Ley General de Protección al Periodista que debe ser respetada por el mismo estado, por los mismos gobiernos sea cual sea el nivel", puntualizó.