Lanzan convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo 2026 en SLP

El Comité Organizador del Premio Estatal de Periodismo dio a conocer la convocatoria para participar en la edición 2026, dirigida a trabajos difundidos en medios impresos, radio, televisión y plataformas digitales.

Podrán concursar materiales publicados entre el 5 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, siempre que aborden temas relacionados con las cuatro regiones de San Luis Potosí.

El registro de trabajos podrá realizarse en línea, de manera presencial o mediante mensajería especializada. La inscripción digital estará disponible del 29 al 30 de abril a través de la plataforma oficial http://cpte.gob.mx/premioestataldeperiodismo2026/, mientras que el registro presencial se llevará a cabo en el Centro Potosino de Tecnología Educativa, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Para quienes opten por el envío por mensajería, se tomará en cuenta la fecha del matasellos, que deberá ser previa al cierre de la convocatoria.

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En cuanto a los premios, los primeros lugares de cada categoría recibirán 70 mil pesos, los segundos 50 mil y los terceros 30 mil. Además, se otorgará un reconocimiento especial al Mérito Periodístico por Trayectoria o Profesionalismo Cotidiano, con un premio único de 100 mil pesos.

El jurado será designado por el Comité Organizador, integrado por representantes de instituciones académicas públicas. También se habilitó una página en redes sociales para consultar más detalles del certamen.