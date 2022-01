"Las depresiones no se van a ir solas"

Las señales de alarma que indican caída en un cuadro depresivo son sencillas de detectar y no se van a ir solas, explicó el doctor Sebastián F. Galán, jefe de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

"Que tengamos un período de más de dos semanas con dificultades para concentrarnos, sentimientos de culpa, pensamientos de muerte o suicidio, que nuestro apetito y sueño se alteren. Cuando se tienen sentimientos de tristeza, éstos no inhiben nuestras actividades diarias, ya sea en casa, trabajo, relaciones, caso contrario con la depresión", señaló.

Señaló que en primera instancia es importante el poder distinguir la depresión del duelo, "es decir, es normal la tristeza, la desazón en nuestras vidas, y otra cosa es cuando tenemos un evento que lo catapulta; la pérdida de un familiar, un diagnóstico. Es normal estar en estados tristes o tener dificultades para dormir y otros síntomas que normalmente se asocian a la depresión".

Destacó que la depresión es un problema de salud pública, al cual debemos de poner atención. "No pensar que se va a pasar solo, si no aplicamos acciones. En lo particular, puedo decir que existen depresiones que vienen del contexto, como las condiciones económicas, laborales, familiares y hay otras que son de carácter genético, es cuando no encontramos de dónde pueden venir estas ideas depresivas, y es donde se vuelve imprescindible el trabajo de la psiquiatría".