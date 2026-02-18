Las nuevas rutas aéreas impulsan inversión: JCVE

San Luis Potosí suma cinco nuevas rutas aéreas con Volaris, que conectarán al estado con Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago. Una noticia que fortalece la comunicación del estado con el país y con Estados Unidos, y que impacta directamente en el turismo, los negocios y la llegada de inversiones.

El diputado federal Juan Carlos Valladares señaló que este anuncio refleja el momento que vive la entidad."La conectividad no es solo subirse a un avión. Es generar oportunidades, facilitar inversiones, atraer visitantes y hacer más competitivas a nuestras empresas. Cada nueva ruta significa más movimiento y más desarrollo para San Luis."

Valladares reconoció el trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona por impulsar acciones que mejoran la infraestructura y consolidan al estado como un punto estratégico en el centro del país.

También felicitó a Volaris por confiar en San Luis Potosí y ampliar su presencia con destinos clave, tanto industriales como turísticos, y reconoció a Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) por el fortalecimiento del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, pieza fundamental para que esta expansión sea posible.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El legislador destacó que la conexión con Monterrey fortalece el intercambio económico entre dos regiones dinámicas; el vuelo a Puerto Vallarta impulsa el turismo y la ruta a Chicago amplía la proyección internacional de San Luis Potosí.

La ruta a Puebla nos acerca a una ciudad con una industria fuerte y un gran movimiento universitario. Es una conexión que facilita los negocios, el intercambio académico y abre nuevas oportunidades para nuestras empresas y para nuestros jóvenes.

Y Guadalajara nos conecta con uno de los motores tecnológicos y empresariales más importantes del país. "Es una puerta al occidente de México, que fortalece el turismo y también los proyectos productivos de San Luis Potosí."