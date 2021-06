Las papelerías, a punto de la quiebra

Las papelerías no soportarían que no haya regreso a clases ya que están viviendo una situación muy complicada por la ausencia de clientes aunado a que, si los niños están en clases virtuales, no les beneficia en nada, comentaron quienes atienden en los negocios de ventas de accesorios para los estudiantes en el Centro Histórico.

"Es como si hubiéramos estado de vacaciones por más de un año desde que suspendieron las clases, para nosotros es así, y en lo que se refiere a las clases virtuales pues no nos ayuda en nada", comentó una de las encargadas.

En otro de los establecimientos comentaron que dependen mucho de la apertura de las escuelas "es necesario para el negocio, urge que regresen las clases presenciales porque de otra manera la situación se pondrá aún más complicada".

Mencionó la empleada que solo con el regreso a clases mejoraría la situación porque nadie compra una mochila obviamente porque no las van a utilizar "a pesar de que les encargan tareas no es lo mismo ya que solo vienen por un lápiz, unas hojitas, pero no por cuadernos".

Agregó que las ventas están muy bajas en casi un 80 por ciento y citó un ejemplo que si una familia, si tenía tres hijos, compraba tres listas de útiles, igual no junto, pero se presentaban en diferentes días a surtirlas".

Aseguró que no hay quién compre una lista completa porque en casa se prestan los colores, sacapuntas, resistol, lápiz, goma, etc., "todo ello es un gran problema para nosotros ya que son empleos, pagar servicios, agua, luz, teléfono, entre otras cosas".