Las universidades deben formar emprendedores: Octavio Pedroza

"Las universidades deben formar emprendedores y no sólo empleados", afirmó el candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí", Octavio Pedroza Gaitán, durante el Foro con Jóvenes Emprendedores, a quienes les pidió recobrar la confianza en la política y reflexionar bien su voto para el 6 de junio.

Reconoció la importancia de la participación de las nuevas generaciones en la política y se comprometió a apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes); y a los emprendedores para que puedan crecer y desarrollarse.

En su intervención, Pedroza Gaitán enfatizó que su gobierno priorizará la capacitación de las nuevas generaciones para formar emprendedores que sean partícipes en la reactivación económica del estado.

Además, el candidato de la Coalición PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular dijo que su gobierno estatal necesitará de la creatividad e innovación de los jóvenes profesionistas, por lo que anunció que brindará oportunidades de trabajo a las nuevas generaciones.

Por otra parte, aceptó que los jóvenes están cansados de los partidos políticos, sin embargo, los invitó a reflexionar su voto por el bien de México.

"Es fundamental el rol que ustedes tienen, deben tomar en sus manos el presente y el futuro del país, no podemos resignarnos a que México siga siendo gobernado por alguien que no tiene rumbo", enfatizó.