Las urnas, el mejor lugar para demostrar dónde se gana: Galindo

Luego que la Sala Regional Monterrey del TEPJF, restituyó la candidatura de Francisco Xavier Nava Palacios de Morena, Enrique Galindo Ceballos, candidato al Ayuntamiento capitalino de la coalición "Sí por San Luis Potosí", integrada por PAN-PRI-PRD-PCP, dijo que él optaría por ya no impugnar dicha decisión, sino enfrentarlo en las urnas el 6 de junio próximo.

En entrevista, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puntualizó que Nava Palacios utiliza dicho procedimiento como pretexto para tener de que hablar, porque "luego qué presume de la ciudad. Lo usa para tener de que hablar. Entonces, yo prefiero que no me lo toquen, que llegué así (firme en la contienda) el 6 de junio".

Sentenció que el desea vencerlo en las urnas, porque es el mejor lugar para demostrar dónde se gana y se pierde, además de evidenciar que la mejor propuesta es la coalición.

Galindo Ceballos consideró que debido que el alcalde con licencia no gobernó bien en el período 2018-2021, seguramente la población capitalina le respondera con el voto de castigo. "Solo hay que voltear a la ciudad y hay preguntar, si esa es la ciudad que nos quieren vender como prototipo".

"Realmente a mí no me afecta en ningún sentido la resolución final, porque estamos listos y preparados; no hemos bajado la guardia en la campaña (...) yo sí tengo propuesta (...) que él haga su luchita, él tiene que explicar cosas que yo no", comentó.

Entrevistado aparte, Elías Pesina Rodríguez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acotó que dicha posibilidad le compete al Comité Municipal priista, por lo cual, será el que defina si procede con el recurso legal.