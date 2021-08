Le extraña a la Canirac desistimiento del tricolor

No comulga con los partidos, pero sí con los acuerdos, por lo que entiende que tenían uno debería ser de todos o de ninguno ya que si existían elementos justificados para la impugnación y los avalaron con la firma de su titular, cree debe seguirse hasta las últimas consecuencias, refirió Eduardo Kasis Chevaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en referencia al desistimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al proceso de impugnación que se sigue contra el gobernador electo.

Mencionó que el único que puede dar la razón es el tribunal el cual debe ser imparcial y debe de dar un fallo de acuerdo a lo que ya tiene, por lo que espera que sea lo más pronto posible aclarando que finalmente San Luis Potosí tendrá gobernador.

Explicó "no tiene que gustarle a todos, hay que entender que la democracia es que, con que le guste a la mayoría es suficiente, además si existen elementos para tomar una decisión que la tome y si no lo hay que diga que las cosas ya quedaron para no crear inestabilidad".

Kasis Chevaile fue claro al mencionar que de lo que sí está convencido es que ya no quieren tener de nueva cuenta varios gobernadores en seis años, así como perder 18 años como se desaprovecharon alguna vez y que aquellas personas que no lo vivieron o que ya se les olvido, "otros estados vecinos eran chiquitos frente a San Luis, ahora todos nos rebasaron y nos quedamos chiquitos en 18 años, ya no más".