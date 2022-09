Legislador reprobado aún no termina de entender cómo los evalúa Congreso Calificado

Luego de ser considerado por Congreso Calificado como uno de los diputados congresista con peor desempeño legislativo, René Oyarvide Ibarra, diputado del Partido del Trabajo (PT), dijo que no ha terminado de entender cómo funciona el procedimiento de evaluación.

Dijo que el trabajo "habla por sí solo" a través de la presentación de distintas reformas de ley, puntos de acuerdo, iniciativas, intervenciones en tribuna y posicionamientos en distintos temas en el primer año de la LXIII Legislatura.

Criticó que la organización a cargo del desempeño de los 27 diputados no considera las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios, consideración que también puede abonar al trabajado de cada legislador.

Dijo que si bien todavía falta trabajo por realizar en el Congreso del Estado, los integrantes de la legislatura han tenido un desempeño favorable. "Todo lo que critican te ayuda a construir, pero no las comparto", complementó.

"Te soy sincero, ni la he visto (la evaluación), pero ellos están en su libertad de poder llevar a cabo sus mediciones conforme a ese procedimiento que la verdad no lo he terminado de entender", recalcó.