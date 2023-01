Lentitud de obra en H. Nacional amenaza negocios

A paso muy lento, avanza la repavimentación de la Avenida Himno Nacional, en su cruce con Cuauhtémoc y los negocios de los alrededores se encuentran en vías de quebrar, denunciaron comerciantes.

Francisco Salgado, propietario de un negocio de mariscos, informó que su calvario inició cuando sin ninguna planeación, los constructores que arreglan la avenida Himno Nacional cerraron la calle para sustituir el pavimento, pero lo dejaron sin posibilidad de tránsito vehicular, tal y como ocurre con los negocios de los alrededores.

Explicó que ahora, hay un cierre total de las calles Basalenque, Himno Nacional, Luis de Mendoza y Cuauhtémoc, y en todos los casos no hay clientela, pero únicamente en la avenida Himno Nacional, llevan cinco semanas con la obra parada, y solo en el tramo de una acera hay 10 locales comerciales afectados.

Explicó que además hay una afectación total al tráfico vehicular, situación que se agravará por el regreso a clases en el colegio Motolinía, el Instituto Salesiano “Carlos Gómez” y la Zona Universitaria Poniente

El semáforo de Carranza y Luis de Mendoza dura solo 15 segundos y no desahoga el tráfico vehicular que podría salir por la Avenida Cuauhtémoc.

Los constructores comenzaron a trabajar el 23 de noviembre en ese tramo, donde se hace el cuello de botella y afecta el tráfico de Himno Nacional, Cuauhtémoc y Basalenque.

Los comerciantes de los negocios afectados explicaron que los constructores acudieron a dejar la maquinaria, y en tres días rompieron pavimento y se acabó la intervención hasta ahora que -dijeron- se les ocurrió cerrar la Avenida Cuauhtémoc.

El comerciante de mariscos explicó que hay un mayor perjuicio justo ahora que no se encuentra apoyo de ninguna autoridad para que el tráfico se dirija a los negocios, ni un diseño de vías alternas.

Precisó que la Seduvop no informa del calendario de obra y la alcaldía no está coordinada por la parte vial, porque el Gobierno del Estado no lo informa.