Lentitud de obra molesta en Bocas

Vecinos y trabajadores de la escuela primaria "Niños Héroes", de la Comunidad Charquito Blanco, perteneciente a municipio de la delegación de Bocas y el Jardín de Niños "Manuel José Othón", en comunidad Tanque de la Cruz, también perteneciente a esa demarcación, se dijeron inconformes con desempeño del director municipal de Obras Públicas.

Los inconformes se quejaron de la lentitud en la construcción de canchas techadas en los planteles y al exponer su malestar, el director general de Obras Públicas, les informó que la empresa constructora tiene que seguir sus actividades de construcción de las canchas techadas, "aunque sea despacito", mientras queda liberado el recurso.

La solución de la entrevista con el funcionario, que se desarrolló este miércoles por la mañana, los dejó inconformes.

Explicaron que tomaron la decisión de hablar a la Tesorería Municipal, y aseguraron que ahí les niegan totalmente la información, y el personal que recibe las llamadas de petición se pone exigente.

Por ejemplo, les piden que investiguen el nombre del contratista, pero no les informan sí les depositarán el recurso para concluir las obras en las escuelas.

Aunque con la dilación para entregar datos, la alcaldía está negando la información a un ciudadano, a pesar de que deberá ser transparente y debería estar disponible para cualquier persona que quiera preguntar.

"Ponen mil trabas y poco falta para que me digan que consiga el nombre del perro del contratista, porque si no, pues no te entregan la información que requieres, por lo menos para saber si van a pagar a los constructores para concluir la construcción de los techos en las escuelas", dijeron los habitantes de Bocas.