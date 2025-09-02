Lesión de rodilla altera semifinales del Abierto de Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — La campeona defensora Aryna Sabalenka regresó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos sin golpear una pelota el martes. La mujer a la que debía enfrentar en los cuartos de final se retiró de su partido debido a una lesión de rodilla.

Según la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, es la primera mujer en abandonar con antelación un partido del Abierto de Estados Unidos en los cuartos de final o más tarde desde 1988, cuando Steffi Graf avanzó a la final porque Chris Evert no jugó su semifinal.

"Hice mi mejor esfuerzo para salir a la cancha hoy, pero durante el calentamiento, volví a sentir mi rodilla, y después de consultar con el médico del torneo decidí no arriesgarme a agravar la lesión", relató Vondrousova, zurda de 26 años, mediante un comunicado emitido por la USTA "Agradezco todo el apoyo de este torneo y pido disculpas a los fanáticos que esperaban con ansias el partido".

La checa había avanzado a los cuartos de final con una victoria en tres sets sobre Elena Rybakina, campeona de Wimbledon 2022, el domingo por la noche.

Tras la cancelación de uno de los dos partidos nocturnos en el Ashe, la USTA no reemplazó el duelo Sabalenka vs. Vondrousova en el programa con otro encuentro, sino que agendó el choque de cuartos de final entre el campeón de 24 majors Novak Djokovic y el subcampeón de 2024 Taylor Fritz para comenzar a las 8 de la noche.

Originalmente, se suponía que comenzaría cuando terminara el partido Sabalenka-Vondrousova.

Sabalenka se enfrentará el jueves a la número cuatro Jessica Pegula en las semifinales. Es una reedición del duelo de campeonato del año pasado en Flushing Meadows, que Sabalenka ganó en sets corridos.

Vondrousova ha llegado a estar incluso en el sexto sitio del ranking de la WTA, pero una serie de lesiones a lo largo de los años la mantuvo fuera del circuito por ciertos períodos. Ello incluyó operaciones en su muñeca en 2022 y en su hombro el año pasado.

Entró al Abierto de Estados Unidos como 60ma del ranking y sin ser cabeza de serie.

"Lo siento mucho por Marketa después de todo lo que ha pasado", escribió Sabalenka en las redes sociales. "Ha estado jugando un tenis increíble y sé lo mucho que esto debe dolerle".

Pegula avanzó a su segunda semifinal de Grand Slam al eliminar a la bicampeona de majors Barbora Krejcikova por 6-3, 6-3 más temprano.

Los últimos dos duelos de cuartos de final femeninos están programados para el miércoles: la número dos Swiatek vs. la número ocho Amanda Anisimova —una repetición de la final de Wimbledon del mes pasado, que Swiatek ganó 6-0, 6-0— y la número 11 Karolina Muchova vs. la número 23 Naomi Osaka.

Ese será el primer encuentro de cuartos de final de Grand Slam de Osaka desde el Abierto de Australia 2021, donde terminó reclamando su cuarto trofeo importante.