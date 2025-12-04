Ley de Aguas pegará a SLP

El diputado federal David Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó fuertes preocupaciones sobre la intención del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados de aprobar una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que centralizará el control del líquido y pondrá en riesgo el abasto de millones de familias y productores, con afectaciones muy concretas para San Luis Potosí.

"Estamos viendo un intento desesperado de Morena por imponer una ley que no garantiza agua, sino que centraliza todo el poder en la Federación y pone en riesgo el abasto de millones de familias, elimina certezas jurídicas, criminaliza al campo y deja en manos del Gobierno Federal la decisión de quién recibe agua, cuánta y por cuánto tiempo", expuso.

Reclamó que una ley de tal magnitud no puede aprobarse sin escuchar a especialistas, a los estados, a los municipios y al campo. "El PAN ha sido claro: el agua es un derecho, no un permiso del gobierno. No vamos a permitir que conviertan el acceso al agua en un instrumento político".

Para San Luis Potosí, Azuara Zúñiga ve "implicaciones muy graves" en caso de que la reforma se apruebe, pues el dictamen aprobado en comisiones "mantiene lo peor de la propuesta original: la desaparición de concesiones y la creación de permisos temporales que convierten el derecho al agua en un trámite que la Federación puede otorgar o negar, lo que significa que productores, industrias y hasta familias potosinas podrían perder acceso al agua de un día para otro".

El diputado resaltó un riesgo adicional: "con el nuevo Fondo de Reserva Nacional, el agua de San Luis Potosí podría irse a otro estado por decisión política, no técnica. Esto deja en vulnerabilidad al Altiplano, a la capital, a la Zona Industrial y a los municipios que ya operan al límite y sin recursos".

En resumen, concluyó David Azuara, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales "no garantiza agua, sino que la vuelve más incierta, más costosa y politizada. En el PAN estamos defendiendo a las familias, a los municipios y al campo de San Luis. Queremos una ley que dé soluciones, no una ley que abra la puerta a más control desde el centro del país".