Licencias: quejas contra Finanzas y ofertas en Facebook

Mientras que llueven quejas en el perfil oficial de Facebook de la Secretaría de Finanzas por la falta de citas para tramitar licencias de conducir o tarjetas de circulación, algunos perfiles ofrecen ahí mismo sus servicios para agilizar los procesos, por montos que van desde los 500 pesos y hasta los 2 mil pesos, este tipo de ofertas también se pueden encontrar en grupos de compra-venta en la misma red social.

Ante la acumulación de personas en los módulos de la Secretaría de Finanzas, luego del arranque de los programas gratuitos para la obtención de licencias de conducir, tarjetas de circulación y placas gratuitas, en enero pasado, la dependencia implementó un sistema de citas por medio de una página web, para evitar así la propagación de contagios de Covid-19.

Sin embargo, según las quejas que decenas de ciudadanos vierten casi a diario en las publicaciones de la página de la red social, no hay citas disponibles en semanas e incluso meses, es por ello que reclaman que el sistema de citas sea o cancelado o que aumente la disponibilidad, en algunas ocasiones, el número de comentarios rebasa los 200 por publicación.

"Agilicen la entrega de engomado y placas, citas saturadas y en oficinas ni hay gente", "¡No hay citas otra vez! ¿por qué no hacen su trabajo?", "¡Pero no hay citas! ¡Tengo que hacer cambio de propietario y ni eso puedo hacer! Desde enero estoy esperando", "No jala la página, esto solo fomenta que los mismos trabajadores de las oficinas de Finanzas cobren gestoría, pura corrupción".

Lo anterior es una selección de los cientos de mensajes, en donde la queja reiterada es la falta de citas, pero algunos tienen respuesta de lo que parecen ser gestores ofreciendo sus servicios, los cuales versan principalmente en la ayuda para sacar una cita y la agilización de los trámites: "Yo tengo un contacto que te saca la cita, claro pagas, pero la verdad te quitas de broncas".

Por su parte, en grupos de compra-venta como Mercado Libre San Luis Potosí, que cuenta con más de 255 mil miembros, hay ofertas que prometen las licencias gratuitas por hasta mil 350 pesos.