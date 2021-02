Líder de "tianguis de las vías" asegura que cumplen con protocolos sanitarios

El líder del tianguis de las vías, Juan Antonio Rodríguez Chessani, reveló que con el regreso al semáforo rojo en San Luis Potosí, se intensificaron las medidas de sana distancia entre los comerciantes de dicho tianguis.

Señaló que con el objetivo de llevar un comercio responsable y seguro, aseguró que es uno de los únicos tianguis en la capital que cumple totalmente con todas las medidas y protocolos de sana distancia.

"Se puede notar perfectamente que la distancia entre puesto y puesto, ya no es de dos metros de distancia, ahora es de 15 metros, todos los puestos están verificados y su muestra es que se tiene la lona de la cuadrilla de sana distancia donde certifica que el puesto está cumpliendo correctamente con los protocolos, tenemos gel antibacterial, sana distancia, entrega de cubrebocas, agua con jabón y cloro" detalló Rodríguez Chessani.

Asimismo apuntó que por la mala información en algunos medios, se detectó una caída en la afluencia de visitantes del tianguis a una tercera parte, así como más de la mitad de los comerciantes que trabajan del tianguis ya no están laborando "ojalá viniera más gente, está viniendo menos de la mitad de los compañeros comerciantes, el público visitante se cayó una cuarta parte"

Igualmente exigió a los políticos que no utilicen el tianguis y su comercio como bandera política electoral "si no nos dejan trabajar aparte de convertirse en un problema de salud, se convertirá en una crisis social y económica que no se puede controlar, están quebrando miles de negocios por los cierres

Del mismo modo reconoció a la autoridad municipal por seguir trabajando, concientizando tanto a visitantes como a los comerciantes recordando las medidas, entregando más cubrebocas y dando alcohol en gel a la gente

"agradecemos a la autoridad municipal, su personal y hasta la esposa del ex alcalde, quienes nos han ayudado, verificado los protocolos para evitar la propagación del virus, son héroes anónimos, ya son más de 40 semanas realizando esta labor de concientizar y cuidar las medidas, que a pesar de que este tianguis de las vías es responsabilidad federal, ellos no han dejado de trabajar" agregó el líder del tianguis.