logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo

El gobernador explicó que se busca evitar información médica y epidemiológica imprecisa

Por Samuel Moreno

Febrero 17, 2026 12:23 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) emitió una circular interna que establece que únicamente el titular de la dependencia podrá informar, comunicar o conceder entrevistas sobre temas relacionados con la institución, particularmente aquellos vinculados con asuntos de salud en planteles educativos.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la medida busca evitar alarma entre padres de familia y estudiantes.

El mandatario estatal sostuvo que la disposición no pretende limitar a docentes, sino impedir la difusión de información no confirmada que pudiera generar confusión o pánico dentro de las comunidades escolares; y dio como ejemplo el caso actual del sarampión.

"Se meten en un tema de pánico con los padres de familia y con los alumnos; por eso se emitió esa circular precisamente para los temas de salud, no por otra cosa", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La circular No. SE-001/2026, fechada el 4 de febrero y firmada por el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, precisa que, conforme al Reglamento Interior, la representación legal y la facultad de informar ante autoridades, medios de comunicación o cualquier persona recae exclusivamente en el titular de la dependencia.

Gallardo Cardona subrayó que el documento es claro al acotar que se trata de información médica y epidemiológica, la cual —dijo— debe manejarse con responsabilidad y a través de canales oficiales.

"No debe andarse declarando en las escuelas que hay tantos casos y esto, porque no existen; para eso solamente es un tema médico", puntualizó.

La disposición interna advierte además posibles sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha generado inquietud entre integrantes del magisterio ante la restricción para emitir declaraciones públicas sobre situaciones dentro de los centros escolares.

LEA TAMBIÉN

Impone SEGE Ley mordaza a maestros

Solo el secretario podrá hablar con la prensa; advierte de sanciones

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo
Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo

Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo

SLP

Samuel Moreno

El gobernador explicó que se busca evitar información médica y epidemiológica imprecisa

Fuga de aguas negras persiste en Soledad; vecinos piden atención
Fuga de aguas negras persiste en Soledad; vecinos piden atención

Fuga de aguas negras persiste en Soledad; vecinos piden atención

SLP

Redacción

Cada vez que personal de INTERAPAS acude a revisar el punto, la fuga se vuelve a tapar y reaparece

Chihuahuense denuncia negligencia en el HC que derivó en muerte
Chihuahuense denuncia negligencia en el HC que derivó en muerte

Chihuahuense denuncia negligencia en el HC que derivó en muerte

SLP

Rolando Morales

Esmeralda Sánchez pide apoyo para trasladar el cuerpo de su madre a la capital de su estado

Abren convocatoria 2026 para integrarse a la Policía Penitenciaria en SLP
Abren convocatoria 2026 para integrarse a la Policía Penitenciaria en SLP

Abren convocatoria 2026 para integrarse a la Policía Penitenciaria en SLP

SLP

Redacción

SSPC estatal pide bachillerato y edad de 18 a 32 años.