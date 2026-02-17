La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) emitió una circular interna que establece que únicamente el titular de la dependencia podrá informar, comunicar o conceder entrevistas sobre temas relacionados con la institución, particularmente aquellos vinculados con asuntos de salud en planteles educativos.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la medida busca evitar alarma entre padres de familia y estudiantes.

El mandatario estatal sostuvo que la disposición no pretende limitar a docentes, sino impedir la difusión de información no confirmada que pudiera generar confusión o pánico dentro de las comunidades escolares; y dio como ejemplo el caso actual del sarampión.

"Se meten en un tema de pánico con los padres de familia y con los alumnos; por eso se emitió esa circular precisamente para los temas de salud, no por otra cosa", declaró.

La circular No. SE-001/2026, fechada el 4 de febrero y firmada por el secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, precisa que, conforme al Reglamento Interior, la representación legal y la facultad de informar ante autoridades, medios de comunicación o cualquier persona recae exclusivamente en el titular de la dependencia.

?? | Limitante a maestros es en temas de salud: Gallardo

Gallardo Cardona subrayó que el documento es claro al acotar que se trata de información médica y epidemiológica, la cual —dijo— debe manejarse con responsabilidad y a través de canales oficiales.

"No debe andarse declarando en las escuelas que hay tantos casos y esto, porque no existen; para eso solamente es un tema médico", puntualizó.

La disposición interna advierte además posibles sanciones en caso de incumplimiento, lo que ha generado inquietud entre integrantes del magisterio ante la restricción para emitir declaraciones públicas sobre situaciones dentro de los centros escolares.