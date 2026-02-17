Impone SEGE Ley mordaza a maestros

CIUDAD VALLES.- La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) emitió una circular interna en la que establece que únicamente el titular de la dependencia podrá informar, comunicar o conceder entrevistas sobre temas relacionados con la institución.

En la Circular No. SE-001/2026, fechada el 4 de febrero de 2026 y firmada por el propio secretario de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, se precisa que, conforme al Reglamento Interior, la representación legal y la facultad de informar ante autoridades, medios de comunicación o cualquier persona recae exclusivamente en el secretario.

El documento indica que directores de área, coordinadores, supervisores, jefes de departamento y demás personal no están facultados para emitir declaraciones o dar entrevistas respecto a asuntos vinculados con la Secretaría.

Reacciones y consecuencias de la circular interna

También se advierte que, en caso de incumplimiento, se dará vista al Órgano Interno de Control para determinar posibles sanciones conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Aunque la dependencia no explicó los motivos de la medida, algunos docentes consideraron que la disposición restringe su margen para hablar públicamente sobre temas educativos.