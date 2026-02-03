Limpian camellón de avenida Himalaya

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó labores integrales de limpieza y deshierbe en la avenida Himalaya, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento de vialidades primarias en la capital.

Los trabajos se concentraron en el camellón central, donde cuadrillas municipales llevaron a cabo limpieza general y retiro de maleza, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad peatonal en una de las avenidas con mayor flujo vehicular.

De acuerdo con el Gobierno de la Capital, estas acciones forman parte de una estrategia permanente de conservación urbana, orientada al mantenimiento de avenidas, camellones y espacios públicos para mantenerlos en condiciones funcionales.

LEA TAMBIÉN SLP recauda 54% del predial en enero Pese a la contracción presupuestal nacional, el Ayuntamiento de la capital reportó una recaudación récord

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ayuntamiento señaló que las labores de limpieza y mantenimiento continuarán de manera regular en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de atención a la infraestructura urbana.