Lirio derramado por presa San José está en resguardo

Alcalde señala que el lirio capturado será tratado por su carácter contaminante.

Por Rolando Morales

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Lirio derramado por presa San José está en resguardo

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, informó que, tras las recientes lluvias y los desfogues controlados de la presa San José, se logró retirar casi la mitad del lirio acuático presente en el embalse.

“La presa de San José derramó casi la mitad del lirio, y lo capturamos. Lo tenemos separado, Ecología le está dando un tratamiento para no tirarlo en cualquier lado, porque es contaminante”, explicó el edil.

De acuerdo con el alcalde, el lirio retirado se mantiene bajo resguardo mientras se determina el destino final, debido a su carácter contaminante.

Actualmente, la presa conserva menos del 50 % de la cobertura de lirio registrada antes del desfogue.

Lirio acuático bajo tratamiento ecológico

Galindo recordó que estudios recientes del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt)concluyen que el lirio tiene una función positiva: captura metales pesados presentes en el agua de la presa.

