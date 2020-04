Litigantes dicen no tener ni para comer

Alejandro Delgado Olivarez, aspirante a la presidencia de la Asociación de Abogados A.C., a nombre de los litigantes pidió un poco de sensibilidad a las autoridades de los tres poderes del estado, ya que no les han presentado ninguna propuesta o programa de apoyo que los ayude a sobrellevar la actual crisis por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Señaló que desde el momento en que cerraron todas las dependencias del gobierno desde el Poder Judicial del Estado, Registro Público de la Propiedad y Dirección del Registro Civil, así como dependencias municipales y federales, sus casos quedaron parados.

Al no poder trabajar en sus expedientes, los clientes no llegarán a pagar por sus servicios y por ende no podrán solventar sus gastos indispensables como de alimentación.