Llama Arzobispo a acrecentar la fe, esperanza y caridad

Pese a las aflicciones y preocupaciones, el tiempo de Adviento puede favorecer la creatividad para vivir y fortalecer la fe, la caridad y la esperanza, enfatizó Jesús Carlos Cabrero, arzobispo de la Arquidiócesis de San Luis.

Para el prelado potosino, dicho periodo inspira y da la oportunidad de arraigar en el corazón la fe, "que en muchos momentos, se estanca en la de silusión y la decepción", lamentó.

En su colaboración "Acrecentemos la fe, la esperanza y la caridad", publicada en el semanario parroquial de "La Red", expresó que este tiempo debe servir para meditar, hacer conciencia y analizar el caminar de la vida cristiana.

El líder de la grey católica local, adujo que mientras la esperanza se ve acosada por la violencia, la inseguridad y otras circunstancias, la caridad "frecuentemente" disminuye por la indiferencia y falta de solidaridad.

Cabrero Romero advirtió que la actitud de "espera" del Adviento, no tiene sentido si ésta no mueve a la búsqueda de la gracia del amor de Dios, "que sabe leer el corazón de cada uno de nosotros en la fe, la esperanza y la caridad". "Dejémonos abrazar por la conversión, pues ser un signo de ella no sólo nos pone en esa expectativa, sino también nos mueve a constituir el compromiso de todo el que espera la llegada del Salvador".