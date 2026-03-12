Llama Infonavit a conocer viviendas del Bienestar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) invitó a las y los derechohabientes a visitar Villas de San Pedro, ubicado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, para conocer la casa muestra de este fraccionamiento que forma parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el mes marzo, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 a 14:00 horas, las personas interesadas podrán visitar el desarrollo que se encuentra en la calle Elizabeth #603, interior 4, planta baja del edificio A, para recibir asesoría personalizada e iniciar su proceso de adquisición.

Las viviendas disponibles tienen un costo muy por debajo del valor de mercado. Se caracterizan por tener:

Espacios funcionales y cómodos: viviendas de al menos 60 metros cuadrados y 2.7 de altura, con dos recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo y área de servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Servicios básicos: agua potable, drenaje, electricidad y acceso a transporte público, además de proximidad a hospitales, escuelas, comercios y centros de trabajo.

Áreas comunitarias: zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento que fomentan la convivencia social.

Para acceder a una de estas viviendas, las personas solo deben cumplir con tres condiciones: contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, ganar entre uno y dos salarios mínimos al mes y no tener un crédito hipotecario vigente.

El INFONAVIT busca garantizar el acceso de las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda, especialmente jóvenes, bajo el ideal de que la vivienda es un derecho, no una mercancía. Es importante mencionar que en el Instituto todos los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios.