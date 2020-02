Llega agua insalubre a familias de Jacarandas

Habitantes de la colonia Jacarandas se encuentran desesperados por el agua contaminada que reciben a través de la red, situación que pone en riesgo la salud de los residentes del sector quienes exigen al Interapas y a la Secretaría de Salud tomar cartas en el asunto y solucionar el problema cuanto antes.

José Vidal Torres, habitante de la calle Bugambilias de la colonia anteriormente citada, señaló que desde antes del 2015 se reportó la falla y se hizo del conocimiento de Interapas, así como de la Secretaría de Salud, sin embargo no se ha hecho nada para evitar que salga agua contaminada de las llaves.

"El problema es en gran parte de la colonia Jacarandas, pero el riesgo mayor se vive a partir del número 220 a 300 de la calle Bugambilias, un día está contaminada el agua, un día no, tres semanas está contaminada otras no pero así estamos desde el 2015, tenemos un oficio que giró la Secretaría de Salud que tomó muestras y lo envió al Interapas con un folio, pero prácticamente no tienen dinero para solucionar la situación", señaló.

Manifestó que en las últimas semanas personal de Interapas acudió a tomar muestras de agua y revisar el drenaje, sin que hasta el momento se dé una solución.

"Ellos están conscientes de que en algún lado está rota la tubería y que por ahí se filtra el agua residual, pero no han hecho nada".

Explicó que el agua no sirve ni para lavar ropa, ni hacer las actividades domésticas, lo que ha orillado a que los habitantes de la zona, tomen medidas como colocar pastillas de cloro, limpiar tinacos, entre otras medidas preventivas.

Exigieron a la autoridad municipal, tomar cartas en el asunto y reparar el desperfecto a fin de que se eviten más daños a la salud de los potosinos.