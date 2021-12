Llega agua sucia a calles de Soledad

Desde mayo de este año, el organismo Interapas ha hecho caso omiso a la petición de vecinos de la calle Zaragoza, en la Cabecera Municipal de Soledad para que verifiquen las condiciones de la red principal que abastece a esta zona, ya que el agua sale contaminada.



Laura Balderas Meza, vecina afectada de ese sector, dijo que durante estos meses han padecido esa situación, pero por parte del Interapas se les ha ignorado.

"Empezó a salir agua sucia, con un olor fétido, a mi esposo lo operaron de su pie, fuimos a Interapas les volvimos a comentar del problema, nos dijeron que teníamos que ir hasta Los Filtros y de allá nos dijeron que el problema lo viéramos directamente con la delegación de Soledad", refirió.

Dijo que Andrés Mendoza les comento que iban a tener que abrir la red para verificar el problema, sin embargo, a la fecha no han acudido.

Derivado de ello, señaló que han sido alrededor de cinco veces en este año, que ha pagado a personas para que limpien su aljibe.

"En el día no cae agua, hasta en la noche y para poder juntar tenemos que checar que no salga sucia y no huela feo, porque ya hemos pagado para que me vacíen el aljibe y me lo limpien varias veces", dijo.

Aparte, Isabel Cristina dijo que además de que esa agua no se puede utilizar para ninguna actividad del hogar, como lavar los trastes, bañarse y limpiar la casa por el olor, el poco uso que se le dio, les provocó comezón en la piel, así como molestias en el estómago.

Por lo anterior exhortaron al organismo para que atienda sus demandas, de lo contrario advirtieron tomarán alguna otra medida para que se arregle su problema, así sea necesario bloquear alguna vialidad.