Llega el frente frío 33 con niebla y heladas
Madrugadas de 2 grados y riesgo en carreteras; piden extremar cuidados
La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del frente frío número 33, que traerá bancos de niebla, heladas en zonas serranas y descenso marcado de temperaturas en San Luis Potosí.
De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas alcanzarán 25 °C en la zona centro y 27 °C en la Huasteca, mientras que las mínimas bajarán hasta 2 °C en la zona centro y 3 °C en el Altiplano, principalmente durante la madrugada.
Ante este escenario, la autoridad pidió prepararse para el frío y reforzar medidas preventivas. En casa, recomendó abrigarse por capas, revisar la ventilación de calentadores, estufas y chimeneas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, y proteger tuberías y medidores para prevenir daños por congelamiento.
En materia de salud, se exhortó a mantenerse hidratado, consumir frutas ricas en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Protección Civil también llamó a extremar precauciones al conducir por la presencia de niebla, especialmente en tramos carreteros y zonas altas del estado.
