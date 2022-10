Llega el Xantolo, la fiesta de los muertos para alegrar a los vivo

San Luis Potosí huele a cempasúchil, la flor de 20 pétalos da vida y color a los altares y calles de la zona metropolitana, que en conjunto con el colorido del papel picado, el calor de las velas, las formas del aserrín, la comida y la sal, invita a chicos, grandes, visitantes y potosinos a disfrutar de la vida y vivir la muerte.



La fiesta más querida y colorida inició este 28 de octubre con un pedazo de lo que se vive en las fiestas de los municipios de la Huasteca como Aquismón, Axtla de Terrazas, Tanlajás, San Martín Chalchicuautla, Ciudad Valles, Tancanhuitz, Huehuetlán,Tamazunchale, San Antonio, Tampamolón, entre otros; las comparsas y "parrandas" llegaron a las plazas principales de Soledad y San Luis, para el fomento y la difusión de las tradiciones, costumbres y gastronomía tradicional de esta región, en donde se honra desde el baile y la alegría a los fieles difuntos.

"No quiero morir, quiero ser partícipe del nuevo día" dice el fragmento del poema "No quiero Morir" de Natalio Hernández, que leyeron mujeres potosinas originarias del pueblo Nahuatl de San Luis Potosí, durante las primeras actividades que se vivieron en la capital potosina.

Al igual que las mujeres Nahuahablantes de pueblos originarios, desde las primeras horas de este viernes, integrantes de las comparsas huastecas desempolvaron sus botines y huaraches para salir a bailar al ritmo de los sones huastecos de carnaval y así alegrar la añoranza que le tienen los vivos a los que ya partieron de este mundo terrenal.

En medio del kiosko de la Plaza de Armas en la capital potosina y la Plaza principal de Soledad, el humo del copal, el tintineo de las velas y el sonido del caracol anunciaron los inicios de los rituales de inauguración a cargo de dos diferentes médicos tradicionales de la zona Huasteca, en ambos lugares la petición a los dioses para que las fiestas se celebren en armonía iniciaron a las 6:30 horas, con lo que se dio inicio formal a estas festividades.

"Hoy es el momento de reflexionar y de vernos delante de un espejo, pues seré muerto también yo algún día. Hoy es el día de conmemorar a nuestros antepasados desde la creación del mundo hasta el día de nuestra existencia", honró el médico tradicional que realizó el ritual de inicio en la capital potosina.

Tras poco más de media hora de agradecimientos a los dioses por un año más de festejos y permisos a los cuatro puntos cardinales para iniciar con el "Xantolo se vive en tu ciudad" y no dejar morir las tradiciones y costumbres de los pueblos huastecos, diferentes comparsas tomaron el control en ambos municipios.

Al grito ahogado "Wuhuhú", por la máscara de diablo que portaba el huehue y tras el primer acorde del violín del trío huasteco que armonizó a los presentes con sones de carnaval, los danzantes caracterizados de viejitos, catrinas, diablos y calaveras de comparsas originarias de la Huasteca Potosina se adueñaron de la Plaza de Armas y poco a poco de las calles y pasajes del primer cuadro de San Luis Potosí y Soledad.

Desde las 19:00 horas las comparsas huastecas llegaron bailando a la Plaza del Carmen y Plaza de Fundadores en la capital potosina, arrastrando consigo a los curiosos que se detenían solo para tomarse fotos con los huehues que no dejaban de celebrar.

El látigo de cuero contra el piso no dejo de sonar dando fe del baile de los diablos tratando de burlar a la muerte, los edificios se vistieron de misticismo, de color, no hubo espacio que no se llenará esta noche de la magia del Xantolo, los huapangos de fiesta hicieron memorable este viernes en el que por los arcos de cempasúchil se pudo sentir el regreso de aquellos que se adelantaron y que hoy volvieron para reír y llorar con los vivos.