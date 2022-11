Llegan a SLP pocos migrantes de Venezuela

Marco Antonio Luna Aguilar, coordinador de la Pastoral Social y director de la Casa de la Caridad “Arzobispo Luis Morales Reyes”, informó que siguen llegando muy pocos migrantes de Venezuela, aunque sí se ha multiplicado su presencia en albergues en el sur del país.

Dijo no saber a qué se debe que los venezolanos no alcancen a quedarse en la zona central del país y se concentran en casas de migrantes en los estados del sur, mientras otros se quedan varados en la frontera norte de México.

Comentó que a San Luis Potosí no ha llegado la avalancha de venezolanos y no se sabe a qué se debe, al parecer porque se les está encaminando a los albergues en la Ciudad de México y algunos en el sur del país, pero en la zona centro no hay grandes cantidades, y no hay datos de que se estén quedando en esta región.

Precisó que por pláticas con los directores de casas del migrante se sabe que en Zacatecas tampoco hay muchos migrantes de Venezuela, con independencia de que hay personas en tránsito porque fueron deportados de Estados Unidos y de ellos por lo menos hay 3 mil.

Explicó que el hecho de que los venezolanos están en México no es una garantía, si se considera que las autoridades federales suelen criminalizarlos y generarles condiciones de inseguridad en su tránsito por el país.