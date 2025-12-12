Llevan caso Aradillas ante el TEPJF

Luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) desechó por improcedentes los juicios promovidos contra el nombramiento de Patricia Aradillas Aradillas como presidenta concejal de Villa de Pozos, el ciudadano Justino Rodríguez Castro presentó un nuevo medio de impugnación, ahora para que el caso sea revisado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El escrito, recibido este 11 de diciembre, impugna la resolución del TEE el pasado 5 de diciembre, dentro de los expedientes TESLP/JDC/119/2025, 120/2025 y 121/2025, que fueron acumulados y desechados por unanimidad. El promovente pide que el tribunal local remita el expediente completo, el informe circunstanciado y todos los trámites inherentes al medio de impugnación.

En aquella resolución del 5 de diciembre, el TEE determinó que no tenía competencia para conocer del caso, al considerar que el nombramiento de Aradillas es un acto parlamentario, no electoral.

Las magistradas Dennise Porras Guerrero y María Carolina López Rodríguez, junto con el magistrado José F. García Badillo, señalaron que el proceso no deriva del voto popular ni de una función de organización electoral, sino de una designación legislativa.

Este nuevo juicio federal se suma al promovido originalmente por ocho habitantes de Villa de Pozos, quienes el pasado 19 de noviembre impugnaron ante el Congreso del Estado y el propio TEE el decreto que designó a Aradillas tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo.

Los promoventes argumentaron entonces violaciones al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre y a la prohibición del artículo 118, fracción IX, de la Constitución local.