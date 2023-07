Lluvia anega obra de puente atirantado en carretera a Rioverde; vecinos se quejan de la tardanza en la construcción

Derivado de las fuertes precipitaciones registradas la tarde de ayer en el oriente de la zona metropolitana, se registraron anegamientos en la obra de construcción del puente atirantado sobre la carretera a Rioverde y la entrada a la colonia Quintas de la Hacienda. Incluso un tráiler se estancó en el lodazal.

La acumulación de agua pluvial originó un lodazal en la zanja para lo que podría ser la instalación del sistema de drenaje o colocación de tubería en la parte interior del puente.

Esta obra cumplirá nueve meses el próximo 13 de julio, sin embargo, para los vecinos y comerciantes del sector ha sido un dolor de cabeza, debido al intenso tráfico que se registra todos los días.

Con las lluvias, incluso se cerraron algunos tramos por la acumulación de agua. Habitantes de las colonias Quintas de la Hacienda, Cactus, Hacienda de los Morales y hacia Ciudad Satélite, se quejaron de que la obra "se ha retrasado mucho", afectando las actividades de quiénes viven por este rumbo, así como las ventas de los negocios que se ubican por la zona.

"Es un obra que ya tardó mucho, te tardas más de media hora en avanzar, no pensaron en el caos vial que se generaría, cierran (carretera a) Rioverde, cierran Periférico y a todos los mandan por un solo lado, camiones del transporte público, de todo, y hay días que no hay ni policías de tránsito apoyando a la circulación, no hay coordinación en la ejecución y están afectandonos mucho, mas ahorita que empiezan las lluvias" expresó un vecino del lugar.