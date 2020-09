Lluvias y agua de la presa San José favorecen cultivos

Las lluvias y la apertura de las compuertas de la presa San José favorecieron al campo, señalaron agricultores del municipio de Soledad.

En algunas parcelas ya se registraron las primeras cosechas de elotes, mientras que otros campesinos ya sembraron semilla de avena y cebada.

Los que le apostaron a la siembra de flor de cempasúchil ya comienza a germinar, al igual que los campos donde durante todo el año se cultivan hortalizas.

Y es que la pandemia no detuvo las actividades de los agricultores y ganaderos que esperan el temporal de lluvias necesarias para que los productores puedan realizar sus siembras de cultivos forrajeros como maíz, avena y cebada.

"Las lluvias nos han favorecido a todos los que sembramos, no se ha detenido ningún día los trabajos en el campo, ni con la pandemia. En el campo no existe tanto riesgo porque prácticamente no convives con más personas", señaló un campesino.

En contraste, la producción de cultivos de alfalfa que mantienen con riego de aguas residuales, se ha visto mermada en su producción hasta en un 30%.

Los campesinos dependen de las condiciones climáticas, por lo que esperan el registro de lluvias, para garantizar el levantamiento de sus cosechas.