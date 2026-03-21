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Lo bloquea delegado del Bienestar... y ciudadano responde con amparo en SLP

Bloqueo en redes de Guillermo Morales desata recurso legal en SLP

Por Pulso Online

Marzo 21, 2026 07:42 p.m.
A
Lo bloquea delegado del Bienestar... y ciudadano responde con amparo en SLP

La organización Ciudadanos Observando difundió un caso en el que un ciudadano fue bloqueado en Facebook por el delegado estatal de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí, Guillermo Morales López, lo que derivó en la promoción de un amparo ante la justicia federal.

De acuerdo con la denuncia, el bloqueo ocurrió desde la cuenta "Memo Morales", utilizada para difundir información relacionada con su función pública.

Por ello, el ciudadano afectado acudió el pasado 20 de marzo de 2026 ante un juez de distrito del Noveno Circuito, con el objetivo de recuperar el acceso a la información y ser desbloqueado.

La organización recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios en los que se prohíbe a servidores públicos bloquear a ciudadanos en redes sociales cuando estas se utilizan con fines oficiales, al considerar que se vulneran derechos como la libertad de expresión y el acceso a la información.

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Asimismo, Ciudadanos Observando contrastó este caso con antecedentes similares, como el del diputado federal Gabino Morales, quien en 2025 también enfrentó un amparo por bloquear a un ciudadano en redes sociales, mismo que fue resuelto a favor del quejoso.

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Hasta el momento, no hay una postura pública del delegado federal sobre este señalamiento.

Publicación de Ciudadanos Observando

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