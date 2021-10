Lo deseable sería que el caso Pontigo se hubiera resuelto en San Luis Potosí: AI

Si bien la Fiscalía General de la República (FGR), atraerá la investigación por el presunto feminicidio de Karla Pontigo Lucciotto, lo deseable es que hubiera condiciones para su resolución en San Luis Potosí, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva interina de Amnistía Internacional México (AI).



La activista de Derechos Humanos, lamentó que las víctimas en México, en este caso de feminicidio, deben recurrir a otras instancias federales porque las autoridades locales no se logran obtener investigaciones apropiadas.



Refirió que el Juzgado Primero de Distrito determinó que existe conflicto de interés de José Luis Ruiz Contreras, vicefiscal jurídico y encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la indagatoria, motivo por el cual la FGR debe investigar.



El encargado de Despacho es hermano de Julián Ruiz Contreras, el primer juez que llevó el caso de Karla y quien calificó el feminicidio como homicidio culposo, aunado a que en ese entonces era el secretario particular de Miguel Ángel Covarrubias García, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).



"Para San Luis Potosí no es exactamente, digamos algo, de lo cual pueda enorgullecerse, porque lo ideal hubiera sido que resolviera aquí", recalcó.



Dijo que es la segunda vez la familia de Karla recurre a una instancia federal para alcanzar el acceso a la justicia, pues con anterioridad acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de reabrir la investigación debido a distintas irregularidades.



"La verdad que nos alegra muchísimo que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, por las condiciones en que se está dando el no acceso a la justicia en San Luis Potosí. Sí debo decir que lo deseable sería que el caso se hubiera resuelto en San Luis Potosí", enfatizó.