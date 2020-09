Manifestó que no existe un árbitro que pueda dar certeza al proceso, denunció que compañeros que contienden por la presidencia nacional de Morena han hecho gastos "exorbitantes".

"A China libre están realizando gastos, dónde va a quedar el tope, pues nadie sabe", manifestó.

Durante rueda de prensa, la candidata invitó a sus contrincantes a debatir en San Luis Potosí, en donde se privilegien las ideas y no el dinero.

"A mí no me da miedo sostener un debate con mis contrincantes, aprovecho para hacerles una invitación para debatir y que veamos la democracia a través de los liderazgos reales y no a través de billetazos", concluyó.

"Hoy me doy cuenta que el próximo dirigente de Morena va a ser el que tuvo más oportunidad de comprar el voto, hoy lo que va a ganar en Morena es el dinero, no la democracia", señaló Rosa María Balvarena candidata a la secretaría general de Morena.