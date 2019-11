Locatarios del mercado Hidalgo, sin permiso para vender en la calle

"Está muy claro, ellos no tienen que salir. Su actividad es dentro", señaló la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico, Rocío Zavala García respecto a la posibilidad de que los locatarios del Mercado Hidalgo salgan a comercializar sus productos en la vía pública.

La titular de la Unidad de Gestión fue tajante al señalar que estos comerciantes no tienen autorización para salir a vender a las calles del primer cuadro de la ciudad.

Rocío Zavala manifestó que se ha tenido diálogo con los comerciantes, por lo que existe plena seguridad de que no saldrán del mercado los próximos días 22,23 y 24 de diciembre para participar en la Expo navideña 2019, anunciada hace un par de semanas. "Repito, su actividad es dentro, no tienen por qué salir del mercado, no creo que lleguen a instalarse".

Reiteró que los comerciantes no tienen la autorización para salir del mercado tras señalar que en este tema, no se puede adelantar la sanción a imponerse pues insistió que no hay permiso para eso.