Logra Conagua acuerdo para ducto en Escalerillas

Se logró un acuerdo con habitantes y autoridades ejidales de Escalerillas, para que permitan la construcción del ducto, que trasvasará agua de la presa El Peaje a la planta Los Filtros, ubicada en la zona poniente de la capital potosina, informó Darío Fernando González Castillo, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Refirió que luego de la manifestación de los residentes, la institución determinó atender a los inconformes y derivado de ello, se logró la operación de la planta potabilizadora, disfuncional desde hace cuatro años.

Complementó que ahora las mil 849 tomas de agua potable funcionan de manera eficiente, y los ciudadanos tienen pleno conocimiento de la obra hídrica.

"Pudimos firmar un acta de asamblea con las autoridades ejidales, para que ya ellos puedan aceptar la obra prioritaria", enfatizó el funcionario federal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que, en noviembre pasado inició el proceso de licitación a cargo de la Dirección Local, el cual concluirá en este mes, a fin de que el proyecto prioritario de la federación inicie en marzo o abril próximos.

"Estamos en tiempo (...) no tenemos problema, va a ser aportación totalmente federal de 104 millones de pesos, y pues bueno, la vamos a ejecutar este año la Conagua", precisó González Castillo.