Galindo admite 50 años de rezago hídrico en Escalerillas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la zona de Escalerillas arrastra desde hace décadas graves carencias de infraestructura hidráulica y sanitaria, lo que ha dificultado garantizar un suministro regular de agua para sus habitantes. Señaló que, aunque el Ayuntamiento ha realizado diversas intervenciones, estas resultan insuficientes ante la complejidad del terreno y las necesidades acumuladas.

Galindo explicó que las comunidades que integran Escalerillas presentan realidades muy distintas. En Mesa de Conejos, por ejemplo, existe un pozo y una red pequeña de distribución; sin embargo, el resto de la zona carece por completo de red de agua potable y depende de más de 60 puntos fijos de abastecimiento. Para atender esta situación, dijo, se opera un esquema de suministro dos veces por semana, como parte de los compromisos asumidos con los habitantes.

El alcalde también destacó que existe una planta potabilizadora a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA) que todavía no entra en funcionamiento, pero cuya operación ayudaría de manera significativa a mejorar la distribución en todo el sector. Añadió que el Ayuntamiento trabaja con la CEA y la Conagua para definir un plan integral que permita ampliar la red de agua potable, un pendiente que dijo "tiene más de 50 años".

En cuanto al manejo de aguas residuales, mencionó que la mayoría de las viviendas utiliza letrinas, y que el municipio mantiene un programa permanente para su limpieza, con el fin de evitar contaminación en el río y en zonas aledañas. En los casos donde los desechos sí llegan a cuerpos de agua, aseguró que se trabaja con los tres órdenes de gobierno para impulsar una solución definitiva, supervisada por Conagua.

Galindo agregó que ya se ejecutan acciones concretas, como el envío de técnicos para modernizar el pozo de Mesa de Conejos y la elaboración de estudios para perforar un nuevo pozo en Pozuelos, una de las comunidades más alejadas y con mayor necesidad de suministro. También reiteró que, aunque obras de gran escala como un ducto federal no corresponden al ámbito municipal, el Ayuntamiento respaldará todo proyecto que garantice beneficios directos para la población de Escalerillas.