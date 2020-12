Lorca: quien administre a SL, mejor que un político

De trece aspirantes inscritos para la candidatura de Morena a gobernador, quedarán de 2 a 4 participantes finales en la contienda interna para elegir al candidato, explicó el empresario y aspirante José Antonio Lorca Valle.

Todos los contendientes tienen que estar libres de actos de corrupción, delitos electorales y/o violencia de género, "con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de las y los potosinos", subrayó.

"Las y los potosinos necesitan un administrador al frente del gobierno -no los mismos políticos de siempre enquistados en el poder durante décadas- para enfrentar la adversidad y la desesperanza ocasionada por la pandemia del Covid-19", puntualizó.