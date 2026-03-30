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Los ciudadanos podrán corregir sus iniciativas

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Los ciudadanos podrán corregir sus iniciativas

El diputado local Cuauhtli Fernando Badillo Moreno presentará dos iniciativas para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Congreso del Estado, con el propósito de establecer que las iniciativas ciudadanas no puedan ser desechadas de manera inmediata por omisiones formales o documentales que puedan corregirse.

Las propuestas plantean que, cuando una iniciativa promovida por ciudadanos presente errores de forma, documentos faltantes o información incompleta, el Congreso deba emitir una prevención previa en la que precise la omisión detectada y otorgue un plazo para subsanar antes de que pueda plantearse su improcedencia. El cambio quedaría incorporado tanto en el marco legal general como en las Reglas Internas de Procedimiento Legislativo.

En la reforma al Reglamento se establece que la Oficialía de Partes o el área parlamentaria correspondiente deberá revisar preliminarmente las iniciativas ciudadanas y, en caso de advertir deficiencias subsanables, notificar por una sola ocasión a la persona promovente dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. La prevención deberá señalar el requisito faltante, la documentación necesaria y el plazo para cumplir, que no podrá ser menor a cinco días hábiles.

La iniciativa también propone que las comisiones legislativas no puedan formular una propuesta de desechamiento sin que previamente exista constancia de que se agotó ese procedimiento de prevención. Además, prevé que las iniciativas ciudadanas rechazadas exclusivamente por incumplimientos formales subsanables puedan volver a presentarse en el mismo periodo ordinario de sesiones.

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