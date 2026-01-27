Luna de Nieve iluminará el cielo de México este 1 de febrero
El plenilunio de febrero alcanzará su punto máximo el 1 de febrero.
El cielo nocturno ofrecerá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año con la llegada de la Luna de Nieve 2026, que podrá observarse en todo México durante la noche del 1 de febrero.
De acuerdo con Star Walk, el plenilunio alcanzará su punto máximo a las 16:09 horas, aunque será durante la noche cuando el satélite natural se aprecie en todo su esplendor, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
Este fenómeno corresponde a la Luna llena de febrero, denominada así porque históricamente coincide con el periodo más frío y nevado del invierno en Norteamérica, nombre otorgado por pueblos originarios que asociaban este mes con condiciones climáticas extremas.
Luna de Nieve 2026: Un espectáculo astronómico imperdible
Descubre cómo las culturas han interpretado la Luna de Nieve a lo largo de la historia
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunque en la astrología se le vincula con la creatividad y la autoexpresión por su relación con el signo de Leo, astronómicamente se trata de un evento visible a simple vista y sin necesidad de equipo especializado.
no te pierdas estas noticias
Luna de Nieve iluminará el cielo de México este 1 de febrero
El Universal
El plenilunio de febrero alcanzará su punto máximo el 1 de febrero.
Altiplano registró hasta -3 grados; activan operativo estatal.
Redacción
Frente frío 30 provoca temperaturas bajo cero en SLP
Últimos días para pagar predial con descuento
Redacción
Vence en enero el 15% de descuento en el pago del predial.