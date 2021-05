M. Rangel destaca por sus propuestas claras

Al participar junto a las y los ocho candidatos a la gubernatura en el Primer Debate Público organizado por el Consejo Estatal Electoral, la doctora Mónica Rangel se dirigió a los potosinos señalando: "Ustedes ya se dieron cuenta. Las propuestas de los otros candidatos son irreales, no hay presupuesto que las soporte. No te dejes engañar, lo que hacen es mentir y lo sabes", dijo.

"Mi compromiso es que la Cuarta Transformación llegue a San Luis Potosí. Mi compromiso es con las niñas, con los niños, con los jóvenes, las mujeres, los hombres, las potosinas, los potosinos, la educación, el trabajo, la salud, la seguridad. Me conocen, soy mujer de trabajo, nunca he dejado obras inconclusas ni con presupuestos inflados; no apoyé reformas a cambio de un moche; nunca he pisado la cárcel", expuso.

Agregó que los de siempre dicen que solo ellos pueden darnos seguridad. ¿Seguridad de qué?, ¿seguridad en qué?, ¿seguridad con qué?, cuestionó.

"Nos prometieron seguridad y nos dieron la guerra. Hoy nos roban, nos matan, nos violan, nos siguen en la calle. ¿Eso es ir a la segura?, ¿eso es vivir sin miedo?, solo imaginarlo me eriza la piel. Vine a este debate a ofrecer propuestas de trabajo reales. No miento, no robo, no traiciono y yo no te voy a fallar. Cuento contigo porque tú y todos en San Luis Potosí cuentan conmigo". Precisó la abanderada de Morena a la Gubernatura de San Luis Potosí.

La doctora Mónica Rangel respondió al clamor de la mayoría de los potosinos de vivir con seguridad, precisando que las políticas que se han establecido están muy lejos de lo que se ha escrito en las leyes, por lo que se tienen que realizar refor-

mas específicas.