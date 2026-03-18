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Macromódulo de vacunación contra sarampión en Tangamanga II

Aplicarán dosis este fin de semana

Por Redacción

Marzo 18, 2026 01:53 p.m.
A
Vacunación en Tangamanga II

Vacunación en Tangamanga II

Los Servicios de Salud del Estado realizarán una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión los días 21 y 22 de marzo en el Parque Tangamanga II, con un macromódulo que operará en modalidad vehicular y peatonal.

La atención se brindará de 9:00 a 16:00 horas y estará dirigida a bebés de 6 a 11 meses, así como a niñas, niños y adolescentes que requieran iniciar o completar su esquema de vacunación. También podrán acudir personas adultas de hasta 49 años que no cuenten con la vacuna o desconozcan su estado.

Las autoridades de salud recomendaron asistir con la Cartilla Nacional de Salud para agilizar el registro y dar seguimiento a las dosis aplicadas.

La jornada forma parte de las acciones preventivas para reforzar la cobertura de vacunación y evitar contagios en la entidad, ante la necesidad de mantener controlado el sarampión mediante esquemas completos de inmunización.

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