Macromódulo de vacunación contra sarampión en Tangamanga II
Aplicarán dosis este fin de semana
Los Servicios de Salud del Estado realizarán una jornada intensiva de vacunación contra el sarampión los días 21 y 22 de marzo en el Parque Tangamanga II, con un macromódulo que operará en modalidad vehicular y peatonal.
La atención se brindará de 9:00 a 16:00 horas y estará dirigida a bebés de 6 a 11 meses, así como a niñas, niños y adolescentes que requieran iniciar o completar su esquema de vacunación. También podrán acudir personas adultas de hasta 49 años que no cuenten con la vacuna o desconozcan su estado.
Las autoridades de salud recomendaron asistir con la Cartilla Nacional de Salud para agilizar el registro y dar seguimiento a las dosis aplicadas.
La jornada forma parte de las acciones preventivas para reforzar la cobertura de vacunación y evitar contagios en la entidad, ante la necesidad de mantener controlado el sarampión mediante esquemas completos de inmunización.
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Redacción
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