Castigan a los alumnos del CBtis

Luego de video anti Therian que grabaron

Por Redacción

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Castigan a los alumnos del CBtis

CIUDAD VALLES.- A los alumnos que aparecen en el vídeo contra los Therians, del Cbtis 46 les impusieron sanciones formativas y tendrán que llevar programas contra la violencia.

El director del Cbtis, Hugo Chagoya Chantac informó que después de darse a conocer el vídeo de marras, se convocó al Consejo Consultivo de la escuela "y se les aplicó una sanción formativa, ellos estarán llevando un programa en contra de la violencia y estarán encargados de promover con videos, carteles y volantes la no violencia".

Además, a los padres de los jóvenes se les requerirá una valoración psicológica para conocer su estado emocional y agregó que aunque se actuó de acuerdo al protocolo, los alumnos no tienen ningún reporte anterior en su expediente. 

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles
Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

Fiscalía investiga denuncia de desfalco en Secundaria 6 de Ciudad Valles

SLP

PULSO

El monto denunciado asciende a 184 mil pesos, producto de las cuotas escolares recaudadas.

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos
Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

Funcionarios estatales revisan medidas de seguridad en paraje Micos

SLP

El Universal

La inspección busca garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad antes de Semana Santa.

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento
Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

Sancionan a alumnos del CBTis 46 por video violento

SLP

Huasteca Hoy

Deberán cursar programa contra la violencia

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala
Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

Vacunan casa por casa contra sarampión en Matehuala

SLP

Redacción

Aplican biológicos casa por casa en colonias del Altiplano potosino.