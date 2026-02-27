Castigan a los alumnos del CBtis
Luego de video anti Therian que grabaron
CIUDAD VALLES.- A los alumnos que aparecen en el vídeo contra los Therians, del Cbtis 46 les impusieron sanciones formativas y tendrán que llevar programas contra la violencia.
El director del Cbtis, Hugo Chagoya Chantac informó que después de darse a conocer el vídeo de marras, se convocó al Consejo Consultivo de la escuela "y se les aplicó una sanción formativa, ellos estarán llevando un programa en contra de la violencia y estarán encargados de promover con videos, carteles y volantes la no violencia".
Además, a los padres de los jóvenes se les requerirá una valoración psicológica para conocer su estado emocional y agregó que aunque se actuó de acuerdo al protocolo, los alumnos no tienen ningún reporte anterior en su expediente.
